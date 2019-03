Revisión amarga de pasiones inocentes

Doris Lessing tenía

88 años en 2007, cuando ganó el premio Nobel. Su hijo Peter se encontraba

enfermo y ella estaba cuidándolo. No se había enterado de la noticia. Cuando

los periodistas y fotógrafos que acudieron a su casa le explicaron el motivo

del alboroto, ella dijo: “Oh, Cristo”, y volvió a entrar. Al cabo de

unos minutos, salió de nuevo y se sentó en los escalones de la entrada. Allí,

sentada frente a los micrófonos, rodeada de plantas, desaliñada y con el pelo

alborotado, Lessing mostraba sus manos abiertas y se tocaba la frente: “Todo

este asunto no tiene gracia –les dijo–, es estúpido y grosero”.

Su nombre había danzado en el bolillero del Nobel durante tanto tiempo que ya

se había instalado la certeza de que nunca lo ganaría. Cuando por fin se lo

otorgaron, estaba demasiado can...