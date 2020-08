Política Suscriptores Manini, entre la defensa de criminales y el ataque a la Justicia Romper el hechizo

Guido Manini insiste con atacar a la Justicia y defender a los criminales de la dictadura. A pesar de que lo viene haciendo, con perfecta coherencia, desde hace años, cada vez que lo hace vuelve a ser noticia. Mientras sus socios del gobierno, que no pierden oportunidad de decir «democracia», se hacen los distraídos, quienes no quieren que los militares regresen al poder no saben todavía qué hacer para contrarrestarlo.