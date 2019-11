Rosa magenta en ámbar

Detrás del recientemente publicado libro que homenajea a la poeta Marosa di Giorgio se esconde un acercamiento original, agudo y bienhumorado, que sólo es posible gracias a un gran amor por la poeta salteña y la literatura. Recorrerlo, sin embargo, es también adentrarse en la aventura intelectual de una autoría amorosa, un diseño cuidado y una curaduría atrevida que invita a descubrir a una Marosa desconocida.

Lo primero

que se escuchó acerca de este libro es que no era un

libro‑libro, sino un libro‑álbum. Y así empezó a tejerse una madeja de ideas

sobre lo que era y lo que no era, lo que se quería y lo que no se pudo, lo que

se imaginó y lo que se logró, lo que se buscó y lo que se encontró.

Era un homenaje, una deuda, una

iconografía. Era buscar a Marosa de otra manera. Era un men...