Sin conciencia, sin decencia y sin gloria

En 2016 Alfaguara publicó la novela Falcó, de Arturo Pérez Reverte, y un año más tarde, aunque ese nombre no esté en la tapa del libro, la historia del mismo personaje prosigue en Eva. “Eva Neretva, alias Eva Rangel, alias Luisa Gómez”, la espía-activista rusa que en la primera novela militaba por el lado republicano en la guerra civil española, y pudo ganarse el respeto –y algo más– de Lorenzo Falcó, que revistaba a las órdenes de los franquistas. No por ideales, sino porque con algo, preferentemente peligroso, hay que ganarse la vida, una buena vida, si es posible. En esta segunda entrega –¿habrá una tercera?–, a no ser en las vagas especulaciones de Falcó, Eva no aparece hasta la página 244, y es él, con su carácter, aventuras, fortalezas, debilidades –muy pocas: unas migrañas inoportun...