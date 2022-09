A la idea de que la pandemia afectó a todos más o menos por igual y de que la cosa recién comienza a recuperarse parece quedarle poca cuerda. Es cierto si tenemos en cuenta que, recién al final del período de gobierno, la amplia mayoría de los trabajadores estaría volviendo al nivel de compra de 2019. Pero no lo es tanto si observamos que hay sectores de actividad que ya alcanzaron esos guarismos hace rato y algunos, incluso, están mucho mejor. No todos, claro está: basta mencionar el turismo, por ejemplo. Pero si dejamos por fuera a los más afectados y nos centramos en aquellos que se recuperaron rápido –o no cayeron– y consideramos que la economía está creciendo –aunque ese crecimiento no se haga notar en la recuperación salarial–, resulta evidente que, en algún lugar, las ganancia...