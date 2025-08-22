Sionismo en su máxima expresión – Semanario Brecha
Israel anuncia la «sepultura» del Estado palestino

Sionismo en su máxima expresión

Francisco Claramunt
22 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

Mientras continúa el genocidio en Gaza, Israel expande, una vez más, sus colonias en Cisjordania y Benjamin Netanyahu apoya públicamente la idea del «Gran Israel» más allá de Palestina.

Soldados israelíes patrullando las calles de Hebrón, Cisjordania, el 16 de agosto. AFP, Middle East Images, Mosab Shawer

Marwan Barghouti ha sido llamado por la prensa internacional «el Mandela palestino». En Israel, en cambio, se lo conoce como «el architerrorista» Marwan Barghouti, como tituló por estos días la radio pública Kan. Barghouti lleva preso 23 años. Según las organizaciones de derechos humanos que piden su liberación, una de las razones por la que este líder político es especialmente temido en Israel es su popularidad entre los palestinos: Barghouti encabeza con ventaja todas las encuestas para presidente de la Autoridad Palestina de las últimas décadas, superando cómodamente a Hamás y a la desprestigiada Fatah. Quizás la otra razón sea la que apunta el periodista israelí Gideon Levy en su última columna en Haaretz: «Barghouti dedicó gran parte de su vida a tender puentes hacia los corazones de ...

