Es que Dios me lo prometió - Semanario Brecha
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Israel avanza con su campaña de limpieza étnica y anexión en Cisjordania

Es que Dios me lo prometió

Francisco Claramunt
10 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

Una nueva ola de pogromos, torturas y asesinatos ha vaciado decenas de pueblos cisjordanos con la complicidad, y muchas veces la participación, del ejército ocupante. Este mes, Israel impuso la pena de muerte exprés para los palestinos que se resistan, mientras los colonos, armados por el Estado israelí, ejecutan la limpieza étnica con impunidad.

Un hombre palestino en una casa luego de un ataque de colonos israelíes, en la aldea Al-Lubban ash-Sharqiya, en el sur de Naplusa, en Cisjordania, el 6 de abril. Xinhua, Ayman Nobani.

En la versión oficial, lo que ocurre hoy en Cisjordania no tiene nada que ver con el Estado. «Tenemos identificados a los que generan estos problemas: son unos 70 adolescentes de familias disfuncionales que no son de la zona», dijo en enero a Fox News el primer ministro Benjamin Netanyahu. Se refería a lo que el presentador llamó «violencia de colonos» y que desde la ONU denuncian como una «acelerada campaña de limpieza étnica y anexión» con casi 3 mil ataques en tierras palestinas ocupadas por Israel. La ola de agresiones ya lleva más de 1.070 muertos, entre ellos, 235 niños, y ha vaciado 38 comunidades palestinas. Según la prensa independiente israelí y los testimonios de los desplazados, los ataques de colonos son coordinados con el Ejército israelí y obedecen a una política estata...

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Publicado en: Edición 2107 Mundo
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