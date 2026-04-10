Es que Dios me lo prometió

En la versión oficial, lo que ocurre hoy en Cisjordania no tiene nada que ver con el Estado. «Tenemos identificados a los que generan estos problemas: son unos 70 adolescentes de familias disfuncionales que no son de la zona», dijo en enero a Fox News el primer ministro Benjamin Netanyahu. Se refería a lo que el presentador llamó «violencia de colonos» y que desde la ONU denuncian como una «acelerada campaña de limpieza étnica y anexión» con casi 3 mil ataques en tierras palestinas ocupadas por Israel. La ola de agresiones ya lleva más de 1.070 muertos, entre ellos, 235 niños, y ha vaciado 38 comunidades palestinas. Según la prensa independiente israelí y los testimonios de los desplazados, los ataques de colonos son coordinados con el Ejército israelí y obedecen a una política estata...