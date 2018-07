Sobre el placer

Es común confundir lo erótico con lo sexual. Ambos conceptos están entrelazados en lo que entendemos como manifestaciones del deseo; una parte es más simbólica y la otra más física, más real, más unida al concepto de placer físico. Pero lo erótico y lo sexual están lejos de ser lo mismo, por aquello que los planta en un principio en universos diferentes. Siendo lo erótico del orden simbólico, se vuelve también inasible, variable e indeterminado, y sus manifestaciones raramente se dan sobre la carne misma sino a partir de la prevalencia de un “no”. Lo erótico envuelve el “no”, la prohibición, y se construye a partir de ella. Y lo erótico no siempre es sexual. Lo erótico no tiene que estar intrínsecamente ligado a lo sexual, porque no está intrínsecamente ligado al cuerpo. Lo sexual, por su ...