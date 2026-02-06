Su propio «chavismo»

«Chaves es un presidente inmensamente popular y es la explicación del fenómeno electoral que vemos hoy. Sin quitarle ningún mérito a doña Laura, podrían haber puesto una piñata de feria como candidata e igual hubiesen ganado las elecciones», opina Diego Delfino, periodista uruguayo-costarricense fundador de Delfino.cr, periódico digital surgido en 2018 que se ha ganado un lugar de prestigio en el mapa de medios del país. Delfino se refiere al impresionante 59 por ciento de aprobación con el que Rodrigo Chaves cierra su presidencia, según la encuesta de enero del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Previo a la elección presidencial del domingo 1 de febrero, las encuestas daban como clara favorita a la candidata oficialista Laura Fernández, del Parti...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate