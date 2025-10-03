Suave, fuerte, tendida

Como los coros, las palabras nacen, viajan, mutan y en algún momento se consolidan. Bitácora deriva del término francés bitacle, que a su vez proviene de habitaculum, en latín, ‘pequeña casa’ o ‘refugio’. En lo práctico, un mueble de madera que las embarcaciones antiguas tenían junto al timón y donde se guardaba un cuaderno para anotar los detalles del viaje. Con el tiempo, fue ese propio cuaderno el que pasó a llamarse bitácora. Así se denomina el disco de Panambí, publicado recientemente en plataformas y que primero fue un espectáculo –por lo tanto, hubo algo de camino inverso o, por lo menos, distinto al habitual–. Por lo general, un disco se graba, se edita y luego se presenta en sociedad. El viaje de este fue distinto: primero se estrenó el espectáculo –bellísimo, en El Galpón, a fine...