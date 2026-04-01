Suba amortiguada

La agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz que el gobierno iraní dispuso como represalia llegaron hoy a los surtidores uruguayos. Desde la madrugada rige un aumento del 7 por ciento en el precio de los combustibles. La administración frenteamplista venía ajustándolo cada dos meses, pero la guerra forzó un cambio en los planes y el Ejecutivo adelantó a abril la modificación que se esperaba para mayo. El viernes 27 de marzo, cuando el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, anunció la medida en conferencia de prensa, subrayó que el gobierno estaba evitando un aumento de hasta un 44 por ciento en el gasoil (el combustible más usado en la producción agropecuaria, el transporte y la industria), si se compara el ajuste con lo que indica el preci...