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Ante la guerra, el gobierno ajusta los combustibles antes de lo previsto y por debajo del PPI

Suba amortiguada

Enzo Adinolfi
1 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Desde este miércoles rige un aumento del 7 por ciento en el precio de los combustibles. El gobierno, que venía ajustándolo cada dos meses, esta vez lo hizo en forma mensual y por debajo del precio de paridad de importación. El contexto: la mayor amenaza a la seguridad energética mundial de la historia, según el director de la Agencia Internacional de la Energía. El anuncio tuvo recepciones disímiles entre las gremiales agropecuarias: algunas, más comprensivas; otras, lapidarias.

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas, y Fernanda Cardona, ministra Industria, Energía y Minería, durante la conferencia de prensa para informar el ajute de precios del combustible. Presidencia, Federico Rodríguez.

La agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz que el gobierno iraní dispuso como represalia llegaron hoy a los surtidores uruguayos. Desde la madrugada rige un aumento del 7 por ciento en el precio de los combustibles. La administración frenteamplista venía ajustándolo cada dos meses, pero la guerra forzó un cambio en los planes y el Ejecutivo adelantó a abril la modificación que se esperaba para mayo. El viernes 27 de marzo, cuando el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, anunció la medida en conferencia de prensa, subrayó que el gobierno estaba evitando un aumento de hasta un 44 por ciento en el gasoil (el combustible más usado en la producción agropecuaria, el transporte y la industria), si se compara el ajuste con lo que indica el preci...

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Publicado en: Edición 2106 Uruguay
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