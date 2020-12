«Tabaré logró romper el bipartidismo conservador en Uruguay»

—¿Qué recuerdos tiene de los días de disputa entre Argentina y Uruguay por el bloqueo de los puentes internacionales?

—Fue un momento muy duro, porque tener problemas con Uruguay no es simple. Para Argentina, Uruguay no es cualquier país. Especialmente porque con Néstor Kirchner en ese momento hicimos todo lo posible por el triunfo del Frente Amplio: bajamos los precios de los pasajes para los uruguayos y decretamos asueto para que no perdieran el día de trabajo. De hecho, pudieron viajar 50 mil uruguayos a votar. Nosotros queríamos que ganara el Frente esa elección, porque toda la región estaba virando hacia un progresismo de izquierda y era importante completar la región con Uruguay. Estaban Michelle Bachelet en Chile, Hugo Chávez en Venezuela, Lula [da Silva] en Brasil, Evo [Morales...