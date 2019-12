Tantas ideas

"Mi posición es que el Estado puede

cumplir algunas funciones en el lado de la conservación, pero debería

mantenerse estrictamente al margen de la dimensión de creación e innovación. Yo

no creo que el Estado sea capaz de pensar como tal, salvo de un modo

partidario, y, por lo tanto, me parece que debería abstenerse de todas esas

funciones de estímulos, de financiación y de premios que cumple. Porque lo que

hace ahí es usar fondos públicos para impulsar o bien agendas propias, del

partido en el poder (sea el que sea), o bien la ideología hegemónica del

momento –que a menudo se presenta como antihegemónica–. No hay que engañarse:

el poder real nunca le va a dar plata a un artista si realmente lo que quiere

es criticarlo en serio o tirarlo abajo.”Son palabras del profesor y

escritor Aldo Maz...