Temprana despedida

La muerte de la cantante irlandesa Dolores O’Riordan, líder del grupo The Cranberries, marca el final de una carrera que explotó a inicios de los años noventa de la mano de un éxito titulado “Zombie”, en tiempos de altísima competencia a ambos lados del océano Atlántico.

Enmarcado en el prolífico panorama musical de la primera mitad de los años noventa, el de The Cranberries será recordado siempre como un capítulo original pero pasajero. Un digno satélite orbitando en una galaxia comandada desde Estados Unidos por el grunge y desde Reino Unido por el britpop. Nirvana, Pearl Jam; Oasis, Blur. No es poca cosa sonar entre tanto ruido. El debut de los Cranberries se produjo en marzo de 1993 con Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? Ese mismo año, unos meses después, Nirvana lanzaría ...