«Tienen un poder laico y civil cuyo alcance desconocemos»

—¿Por qué investigar al Opus?1

—Desde muy chica escuché cuentos del Opus Dei y, como periodista, elegí saber y entender qué era y cómo funcionaba. Cuando decidí investigar, hace más de diez años, les pedí una entrevista, que nunca me dieron, y ahí empecé a buscar. Di con una exnumeraria y a partir de ahí empecé a reunir testimonios. Después de muchos años publiqué por primera vez en Uruguay el relato de exnumerarios y exnumerarias que contaban la vida dentro del Opus Dei y con esa publicación me llegó información sobre una causa judicial. Eso me llevó a viajar a Montevideo en 2019, recolectar muchísimos testimonios más y, con eso, solicitar la beca con la que se financió esta investigación. Lo que me propuse fue ir más allá de las causas judiciales y mostrar la matriz de funcionamiento...