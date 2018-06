Tienes un email

Tan híbridas como la literatura del propio Levrero, las Conversaciones con Mario Levrero, de Pablo Silva Olazábal, despliegan de un modo ameno y lúdico las múltiples facetas de quien en nuestro medio hizo de la escritura una ruptura total con cualquier modelo realista. La forma elegida aquí es el cruce dialogante en un inventivo uso del formato epistolar, sólo que ya no es el soporte clásico ni sus mecanismos discursivos, sino el mail lo que articula un entramado de preguntas y respuestas en el que no faltan aforismos, anécdotas, reflexiones metaliterarias, esbozos de una metafísica o de cierta perspectiva teologal sobre los procesos de la creación literaria. De todos modos, el formato del mail no escapa a las observaciones de Silva a la hora de definir el tono o la inflexión imperante de ...