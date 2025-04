Tinta y silencio

Yo era un muchacho,casi un niño, y quería dibujar.

Eduardo Galeano («Ventana sobre el arte II», de Las palabras andantes)

Eduardo Galeano siempre emplazó su pasión por el dibujo en la infancia. En el canal Encuentro, de Argentina, conjuró esta síntesis: «Cuando era chico me gustaban los libros con figuritas, o sea, los libros de puras letras me parecían aburridísimos, y de ahí yo creo que me llegó, atravesando los tiempos, los días y los años, esta manía mía de meter figuras en los libros, que yo mismo dibujo o monto o que provienen de algunos artistas que admiro, como, por ejemplo, José Guadalupe Posadas, gran grabador mexicano, o J. Borges, grabador también, del nordeste del Brasil, el último de los mohicanos de la literatura de cordel, con quien también hice un libro. Y me gust...