Tintes de misterio

«El enfoque principal era encontrar formas de tocar lo más honestas que pudiera. Las piezas no estaban compuestas, pero el material sonoro y mi actitud estaban previamente asumidas.» Así ideó la pianista belga Marlies Debacker su primer disco solista, titulado Shimmer.Marlies tiene una formación bastante particular. Empezó como pianista de jazz, de a poco fue migrando a la improvisación libre y en los últimos años se ha enfocado en la música clásica-contemporánea, interpretando y estrenando piezas recientes como solista o con su Trio Abstrakt, que compone junto con la percusionista Shiau-Shiuan Hung y el saxofonista Salim Javaid. En ningún momento de su vida desechó su pasado, sino que lo ha hecho dialogar con su presente. En otras palabras, Marlies ha logrado crear su propia y particular...