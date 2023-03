Uno se va, otros vendrán

«Se están yendo todos» debe ser de las frases más escuchadas en el ámbito artístico hoy en día. Mes a mes nos enteramos del fallecimiento de una o más figuras relevantes. Sin embargo, alrededor de esta frase hay dos cosas importantes a mencionar: por un lado, que no considera la aparición de nuevas figuras que aporten un cambio, porque ese todos no contempla a nuevas generaciones, a las que les queda bastante por vivir. Por otro lado, que asumimos estar en el fin de la historia, que lo único que queda es repetir o permutar. No solo es una visión bastante escéptica y resignada, sino que perpetúa el culto a la persona en su forma más clásica y, sobre todo, a una concepción de la historia muy hermética. Lo interesante es que algunas de estas grandes figuras tenían una enorme fe en el cambio ...