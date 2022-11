La poesía de Melisa Machado es un banquete y una fiesta. Con estas metáforas, me refiero a una poética matérica y sensualista, corporal, erótica y polifónica: la voz se multiplica facetando al yo en la variedad de los seres. Su palabra se cocina en las delicias y el horror de los sentidos como si fueran el fuego que elabora estas exquisiteces. «Hago manjar del cielo», dice la locutora lírica a su amante en «Siete vidas», introducción que funge de autobiografía poética. Había un postre de nuestras abuelas que se llamaba tocino del cielo y llevaba muchos huevos y más azúcar, adquiriendo la consistencia de una gelatina color topacio que se disolvía en el paladar. Sabores para degustar en una mesa o misa profana: «… preparo la bebida salvaje de mis ancestras […]. Junto a Juana, Delmira, Marosa, Cristina y hasta Hilda y Clarice, estas últimas farfullando en portuñol». Constelación que enmarca a la autora y la dibuja: estética en la cual confluye esta tradición de la que nace el cuerpo/canto en nuevas configuraciones. El canto remite a la celebración y a la ceremonia, exime a la palabra del ritmo prosaico para insuflarla con el tono de la música, antiguo maridaje que la poesía se empeña en recuperar ejercitando su nostalgia de la pérdida. El canto es color, mezcla de los sentidos, sinestesia que saltea las clasificaciones para señalar al mundo uno, participante, no analizable de acuerdo a categorías. El canto blanco está constituido por siete libros, igual que siete son los puntos sagrados del cuerpo enumerados en la introducción. Además del que titula al compilado, están «El canto negro», «El canto rojo», «Cantos al fauno», «Río de la Plata», «India» y «Madre». Algunos de ellos ya publicados, por lo que el conjunto recopila la última etapa de la obra de Machado más otros libros inéditos. Son textos breves, según la apreciación de su autora: «Escribo cortito». No obstante esta escritura lacónica y concisa, de poemas mayoritariamente mínimos, Machado trabaja una poética lindera con el neobarroco, mutante y rica expresivamente. Y, si bien este lenguaje se regocija en el placer y la sensualidad del mundo, no está exento de toques de terror y tampoco deja de ser consciente de su medio de expresión.

La lengua se materializa aglutinándose con el deseo del sujeto, el bizcochuelo queda esponjoso, poros por donde respira y se funde al entorno: «Me habitan las palabras como diosas encrespadas/ cítricas/ ácidas/ aterciopeladas/ duras», el significante es materia antes que transporte de significados. Palabra que es pelo, huesos, uñas, labios, los de arriba y los de abajo, palabra abriéndose para exhalar sus jugos, pulpa, su hambre. El cuerpo era un extraño que habitaba con nosotros, objeto de abyección para la casa judeocristiana, de anatomía para la camilla moderna. Compañero perpetuo, negado en su saber. La poesía de Machado recupera sus antiguos oficios, su conocimiento sin lógica ni mente, la magia muscular estirándose y cubriendo el mundo y el cosmos: «Comer no es incorporar/ sino abrir el cuerpo a lo que tragamos/ Exhalar el adentro con sabor a higo o a pescado». El erotismo es una práctica sagrada antes que la búsqueda mecánica del vaciamiento de energía sexual que nuestro cuerpo elabora, el amante es proteico, ya se identifica con un gato, ya con una estrella o un pez, es la casa que arde: «El varón genital es lumbre/ hora de pánico/ canelo/ turrono/ tirón de tentáculo/ murciélago/ vampiro/ gato en la falda/ látigo y flor/ embridado novillo/ lago clandestino/ santo azurro». El lenguaje se torsiona para crear nuevos vocablos que se ajusten a lo que todavía no ha sido nombrado. El sujeto es polifónico, descentramiento de ese monstruo llamado yo, cocinado en el individualismo moderno, glaseado por el capitalismo. La polifonía se desata y se despliega haciéndose voz de animal, de río y montaña celeste, luna, Eros: «Soy todos mis ancestros./ Soy todas las amantes./ Soy todas las esposas./ Soy todas mis hermanas/ Soy todas las hijas./ Soy todas las mujeres/ Soy ella./ Ellas./ Todas:/ ninguna».Un canto que celebra la vida, la muerte y la comunión participante, el tránsito sin respuestas en el que nos sentamos a degustar.