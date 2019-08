Toco madera

Cada nuevo megaemprendimiento celulósico obliga a sumergirse en un mar de números divergentes. El gobierno se apoya en consultoras privadas para aducir que el complejo forestal-celulósico es intensivo en mano de obra. En cambio, el Pit-Cnt, después de 12 años de producción, diagnostica: alta incidencia de trabajo en negro, tercerizaciones y discretos promedios salariales. El ex rector de la Udelar Rodrigo Arocena cree que la inversión extranjera sin mayor inversión en conocimiento no traerá más empleo y que no se está aprovechando el polo forestal universitario que ya funciona en Tacuarembó.

A tono con la

magnitud del proyecto, hay un conglomerado de cifras en el universo de Upm 2 que parecen destinadas a llenar el

ojo. Así, circulan megacifras acordes a la mayor inversión privada en l...