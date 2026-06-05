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Ventas de cannabis en farmacias podrían superar las 5 toneladas en 2026

Tonos de verde

Mauricio Pérez
5 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

El mercado legal de cannabis sigue creciendo. En los primeros cuatro meses de 2026, las farmacias vendieron más de 1.900 quilogramos, unos 200 más que en todo 2022. Aún así, el sistema presenta sus problemas. Actualmente, la Junta Nacional de Drogas y el Ircca promueven un cambio normativo que habilite la venta de marihuana a turistas, que está a estudio de la Presidencia de la República; el objetivo es seguir reduciendo el dinero que se vuelca al crimen organizado.

Plantación de cannabis sativa. Focouy, Carlos Lebrato.

Era un día frío y ventoso, con cielo despejado. El tenue sol del invierno aplacaba en algo la espera a la intemperie de decenas de personas. Ese miércoles 19 de julio de 2017 representó el comienzo del sistema de venta de cannabis recreativo en farmacias. Ese día, las farmacias vendieron 1.812 paquetes de cannabis (de 5 gramos) en todo el país, o sea, 9,06 quilogramos. En el primer semestre del «experimento uruguayo de la marihuana», se registró la venta de 438,8 quilos en total. Desde entonces, el mercado de cannabis legal tuvo un crecimiento sostenido. En 2025, el sistema alcanzó su máximo histórico: las farmacias vendieron 4.290 quilos, una tonelada más que en 2024. En los primeros cuatro meses de 2026, en tanto, se vendieron 1.911 quilogramos, unos 200 quilos más que en todo 2022. La e...

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Publicado en: Edición 2115 Uruguay
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