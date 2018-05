Torres de papel

El sector de la construcción en Maldonado experimenta su nivel más bajo de empleo en la última década y el Sunca asegura que las expectativas laborales generadas por la intendencia, al promover millonarias excepciones edilicias y beneficios tributarios para grandes proyectos, no se están cumpliendo. Bajo presión, la administración departamental admitió demoras en la ejecución de las obras pero responsabilizó por esto a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), que funciona en la órbita de Economía. Sin embargo, desde ese organismo aseguraron a Brecha que la evaluación es lenta porque la mayoría de los proyectos interesados en beneficios fiscales no presentaron el permiso de construcción o porque los desarrollistas no aportaron información solicitada.

