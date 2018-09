Trabajo sucio

“Usted tiene cada vez más cosas”, cuenta Julio que le dicen cada vez que va al médico. Ayer estuvo todo el día de consulta en consulta y anoche no pudo dormir. Julio toma ansiolíticos para dormir, sin embargo ayer estuvo toda la noche vomitando. Pero decir que Julio toma ansiolíticos no da cuenta ni de una ínfima parte de su medicación. No sabe cuántas pastillas son, “es un disparate la cantidad que tomo”, y además está el oxígeno, el Ventolín, la insulina.

Julio empezó con una micosis pulmonar, o por lo menos ese fue su primer diagnóstico cuando el año pasado los médicos le dijeron que le encontraron polvillo de arroz y hongos en los pulmones. “Neumopatía pulmonar por enfermedad ocupacional” y “micosis por agrotóxicos”, dejó asentado el médico en su historia clínica. Ahora sabe que ti...