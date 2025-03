Triste neón

Este montaje dirigido al público adolescente quiebra con la ausencia de propuestas para este rango de edad y es muy bienvenido en la cartelera por la temática sensible y reflexiva que plantea. La obra es dirigida por Soledad Lacassy (actriz egresada de la escuela de El Galpón, también directora con varias piezas potentes en su trayectoria, como Vaciar chat y Mirame que nos miran) y el texto fue escrito por el dramaturgo catalán Oriol Puig Grau, con quien la directora mantuvo un intercambio para fortalecer las líneas de trabajo con los actores en el desarrollo de la puesta en escena. Es que Karaoke Elusia cuenta la historia de tres amigos adolescentes en el crucial momento de la graduación del bachillerato, época de revolución hacia la vida adulta, mientras se enfrentan al acoso en las redes, a las presiones sociales, a depresiones tal vez soterradas y a mucha incertidumbre. El montaje fue presentado el año pasado en el programa de extensión cultural que lleva adelante el teatro El Galpón y fue muy bien recibido por alumnos y docentes, generando un rico intercambio acerca de un tema tan duro y tabú como es, sin duda, el suicidio adolescente.

En su línea de trabajo, Lacassy intentó mantener en conjunto con los actores (unos solventes y comprometidos Giuliano Rabino, Vladimir Bondiuk y Sofía Tardáguila) cierta luminosidad en el montaje, a pesar del relato oscuro que subyace en la historia de Sam, Cris y Anita. El momento de cantar karaoke es la situación central que rige el relato, y se da durante un festejo íntimo de fin de año, cierre de una importante etapa de vida para los personajes. En un montaje en el que lo musical introduce tanto los momentos de distensión como los estados emocionales más problemáticos (el leitmotiv de Sargento de hierro, de Morgan: «Creo que me perdí, no sé por qué ni dónde» o los versos nostálgicos de Noel Gallagher en su Stop crying your heart out), la música es un elemento clave en la narración y permite la utilización de la memoria emotiva como un modo de otorgar sentido de pertenencia y de grupo a los personajes. Lacassy, además, intentó poner el ojo en los vínculos de amistad para entrar y salir de los momentos más duros de la historia de Sam, uno de los tres adolescentes que sufre acoso escolar y ciberbullying.

El elenco compone con sensibilidad los diálogos y los pensamientos de estos tres adolescentes que se acompañan en momentos de depresión y de vulnerabilidad emocional, a veces no asesorados, como sería esperable, por el mundo adulto e institucional. Los actores se desdoblan en varios personajes de ese mundo adulto que observa muchas veces sin comprender o sin saber cómo enfrentar con herramientas adecuadas un tema más que complejo y que urge atender con responsabilidad. Al contrario de lo que ocurre con ese mundo adulto inoperante, el montaje logra sostener, en la composición de sus ágiles cuadros, una atención sostenida sobre la realidad de Sam, Cris y Anita, que se convierten en un real «todos para uno» aun cuando sus intentos de contención resultan tristemente fallidos. Al respecto, la directora expresa en el programa de mano: «Elegimos contar esta historia porque nos enfrenta con temas de urgente atención: concientizar sobre el daño irreparable que pueden provocar los tabúes en torno a la salud mental, el bullying, la indiferencia, la carencia de empatía, la injusticia». En el código de la actuación, el acercamiento al universo adolescente se despliega en la composición de una verdad escénica trabajada en conjunto con los elementos técnicos, que también importan a la hora de narrar. El diseño de iluminación y escenografía está a cargo de Victoria Tavella, el de vestuario y pintura es de Lucía Rossini y la propuesta audiovisual, de Victoria Parada. Así, se conforma un montaje potente y necesario que se presenta en la emblemática sala Cero y que invita al público a seguir el trabajo de una de las directoras jóvenes más interesantes de la escena local.