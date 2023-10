Un arte milenario

—¿Cómo nace la iniciativa de armar la Escuela de Narración Oral en Montevideo?

—Todo empezó como un sueño. Comencé dando talleres de narración en la casa de mi amiga y hermana de la vida, ella me dijo que debía formar una escuela de narración. Mi primera reacción fue decirle «¡ni loca!», pero finalmente me convenció porque le dije que me animaba si ella era mi socia, y aceptó. Fuimos conformando un grupo con gente maravillosa y comprometida con la que hoy trabajamos, docentes de diferentes disciplinas: Martín Abdul (expresión corporal y dirección escénica), Nico Muñoz (improvisación), Maque Lavaggi (fonoaudióloga), Milena Santos (comunicadora y gestora cultural).

Para el año próximo, los cursos disponibles que se abrirán en la escuela son: Inicio a la Narración Oral (4 meses) y Actu...