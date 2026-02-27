Un bloque paralizado - Semanario Brecha
BRICS arrugados

Un bloque paralizado

Raúl Zibechi
27 febrero, 2026
Los últimos acontecimientos en el escenario global (Cuba entre ellos) mostraron los límites de la alianza BRICS+, que no se movió para limitar las acciones del Pentágono. Las diferencias internas y la escasa cohesión del bloque amenazan paralizarlo en momentos de agudos cambios en el mundo.

El presidente y primer secretario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una sesión plenaria de la cumbre del BRICS en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de julio de 2025. AFP, Mauro Pimentel.

Hasta que Donald Trump volvió a ocupar el despacho oval de la Casa Blanca, el bloque BRICS aparecía como una clara alternativa al dominio de Estados Unidos y de Occidente. Durante la cumbre de Kazán, Rusia, en octubre de 2024, el analista Pepe Escobar aseguraba que «Kazán debe verse como el punto de salida de un viaje en tren de alta velocidad hacia el nuevo orden multinodal emergente» (Sputnik, 29-X-24). Esta opinión era compartida por algunos de los principales especialistas geopolíticos, que ahora guardan silencio respecto a aquellas previsiones. Otros no. A la vista de los hechos, el turco Burak Elmali sostiene que los países del BRICS ampliado, o BRICS+, «se enfrentan a una crisis estratégica» (Asia Times, 11-II-26). Postula que, a medida que el sistema internacional se desplaza hacia...

