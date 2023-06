Petit está convencido de que se necesita reformar el sistema penitenciario, aunque reconoce que esto tiene dificultades, requiere de tiempo y de una «obsesión por la transformación», algo que no está tan seguro de que esté presente en el espectro político.

Para ilustrar el esfuerzo que entiende que supondría una reforma, el comisionado parlamentario penitenciario elige una canción de la banda de rock estadounidense R.E.M., «The Great Beyond», cuyo estribillo inicia, en español, con la frase: «Estoy empujando un elefante por la escalera».

En entrevista con Brecha, Petit alude al carácter estructural de la crisis penitenciaria, no responsabiliza a ninguna administración en particular y replica que «nunca» hace «comentarios sobre contrapartes» cuando se le consulta por su vínculo con c...