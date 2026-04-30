Un Gran Hermano tecnofascista suelto en Buenos Aires

Llegó en la oscuridad del anonimato en la tarde del lunes 13 de abril y en el aeropuerto internacional de Ezeiza era apenas otro turista sofisticado, de los tantos arribados al país desde diciembre de 2023, cuando el mileísmo tomó la Casa Rosada. Seis días más tarde ya tenía lista su residencia comprada en 12 millones de dólares en pleno Palermo Chico, el barrio de las estrellas mediáticas argentinas. Y para festejar se dio el lujo de ver la derrota de River Plate en su estadio ante Boca Juniors, en el superclásico del fútbol argentino, que ya es una postal folclórica para el turismo de alta gama. Peter Thiel estudió filosofía y, según sus propias afirmaciones, es un «tipo curioso, interesado en las profundidades» de todo aquello en lo que se involucra. Mira y pregunta. Le gusta tanto obse...