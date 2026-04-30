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Peter Thiel sondea Argentina

Un Gran Hermano tecnofascista suelto en Buenos Aires

Fabián Kovacic desde Buenos Aires 
30 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

Ciberseguridad, poder económico, negocios y vigilancia global son las claves del viaje del gurú tecnológico y propietario de Palantir a Buenos Aires. Interesado en los avances del experimento Milei, Thiel juega geopolíticamente para el gobierno de Donald Trump y busca cerrar el cerco sobre Argentina.

Manifestante en una protesta dirigida a los multimillonarios tecnológicos el 13 de junio de 2025 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. AFP, Madison Swart.

Llegó en la oscuridad del anonimato en la tarde del lunes 13 de abril y en el aeropuerto internacional de Ezeiza era apenas otro turista sofisticado, de los tantos arribados al país desde diciembre de 2023, cuando el mileísmo tomó la Casa Rosada. Seis días más tarde ya tenía lista su residencia comprada en 12 millones de dólares en pleno Palermo Chico, el barrio de las estrellas mediáticas argentinas. Y para festejar se dio el lujo de ver la derrota de River Plate en su estadio ante Boca Juniors, en el superclásico del fútbol argentino, que ya es una postal folclórica para el turismo de alta gama. Peter Thiel estudió filosofía y, según sus propias afirmaciones, es un «tipo curioso, interesado en las profundidades» de todo aquello en lo que se involucra. Mira y pregunta. Le gusta tanto obse...

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Publicado en: Edición 2110 Mundo
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