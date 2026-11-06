¿Un país sin jefe?

Dieciséis minutos de silencio, uno por cada muerto. Así empezaron las vigilias frente a las facultades serbias tras el 1 de noviembre de 2024, cuando la marquesina recién reformada de la estación de trenes de Novi Sad se desplomó sobre quienes esperaban debajo. Fueron dos años de movilización contra el autoritarismo y la corrupción acusados de estar tras el derrumbe, hasta que la semana pasada, la noche del 25 de octubre, el mandatario Aleksandar Vučić debió admitir lo que había parecido imposible: «Está claro que hemos perdido las elecciones». La Lista Estudiantil conformada por los manifestantes obtuvo el 52,6 por ciento de los votos y unas 140 de las 250 bancas. La coalición oficialista, en el poder desde 2012, se quedó en 39,2 por ciento. Acorralado por las manifestaciones, Vučić había...
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