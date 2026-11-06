 ¿Un país sin jefe? - Semanario Brecha
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El triunfo de las protestas en Serbia

¿Un país sin jefe?

Francisco Claramunt
6 noviembre, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Un movimiento nacido de asambleas universitarias y movilizaciones contra la gran minería puso fin a 14 años de un gobierno que parecía invencible. Bruselas, Moscú y Pekín miran el resultado con atención, en un país que ha apostado al extractivismo y al equilibrio entre varias potencias extranjeras.

Decenas de miles de personas celebran la victoria de la coalición opositora en la plaza Slavija, en Belgrado, Serbia, el 26 de octubre. AFP, NurPhoto, Aleksandar Jovicic.

Dieciséis minutos de silencio, uno por cada muerto. Así empezaron las vigilias frente a las facultades serbias tras el 1 de noviembre de 2024, cuando la marquesina recién reformada de la estación de trenes de Novi Sad se desplomó sobre quienes esperaban debajo. Fueron dos años de movilización contra el autoritarismo y la corrupción acusados de estar tras el derrumbe, hasta que la semana pasada, la noche del 25 de octubre, el mandatario Aleksandar Vučić debió admitir lo que había parecido imposible: «Está claro que hemos perdido las elecciones». La Lista Estudiantil conformada por los manifestantes obtuvo el 52,6 por ciento de los votos y unas 140 de las 250 bancas. La coalición oficialista, en el poder desde 2012, se quedó en 39,2 por ciento. Acorralado por las manifestaciones, Vučić había...

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Publicado en: Edición 2137 Mundo
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