Un presidente blindado – Semanario Brecha
Edición 2072 Suscriptores
Bukele para rato

Un presidente blindado

Pablo Pozzolo
8 agosto, 2025
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, logró cerrar el círculo de su poder absoluto y se aseguró la posibilidad de ser reelecto sin límite alguno.

Nayib Bukele en la Casa Presidencial, departamento de San Salvador, El Salvador Xinhua, Alexander Peña

La semana pasada el parlamento salvadoreño aprobó casi por unanimidad una reforma constitucional que autoriza la reelección indefinida del presidente de la república, extiende de cinco a seis años la duración de su mandato y elimina la segunda vuelta electoral. «Me tiene sin cuidado que me llamen dictador», había declarado en junio el presidente Nayib Bukele. «Democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de derecho, suenan bien […], pero son términos que solo se usan para tenernos sometidos», dijo también. No hubo, como era previsible, ni asomo de sanciones internacionales para El Salvador ni para su presidente.
Ya en 2024, Bukele había podido presentarse a la reelección, prohibida entonces por la Constitución, por una curiosa interpretación del texto realizada p...

Publicado en: Edición 2072 Mundo
Palabras clave:

