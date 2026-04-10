Un sueño que dura 50 años - Semanario Brecha
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Territorios ocupados del Sahara Occidental

Un sueño que dura 50 años

Damián López López
10 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 2 min

Un mes atrás se cumplió otro cincuentenario: el de la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática, pero el territorio volvió a ser objeto del interés de las potencias coloniales por su riqueza.

Puesto de control marroquí en territorios ocupados. Damián López.

Conocí a Ghalia Djimy en una entrevista para un documental. Entonces le dije: «Te voy a colocar para la grabación junto a la ventana, para que con el contraluz no se pueda reconocer tu cara, y después en el estudio distorsionamos la voz». Hasta ese momento no era plenamente consciente de la pasta con la que están hechas las saharauis. Me miró fijamente a los ojos y me respondió: «Ya no tengo miedo de nada, en el video debes poner bien claro que soy Ghalia Djimy, activista saharaui de derechos humanos, que se vea mi cara y se escuche mi voz, si no, no voy a hacer la entrevista». A finales de 1975 Marruecos comienza la invasión del Sahara Occidental, en aquel momento una provincia española más. Como respuesta España firmó el 14 de noviembre de ese mismo año los Acuerdos Tripartitos de Madrid...

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Publicado en: Edición 2107 Mundo
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