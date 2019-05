Un tributo a la pereza

“No tengo ninguna idea nueva, me limito a escribir con las que

tuve hace treinta y cinco años y la mayoría de estas no tiene valor y hasta a

mí misma me aburren.”

Lo dice un personaje de la novela Volver de noche, de Cecilia Ríos,1

a quien esta, en lugar de asignarle nombre o apellido, prefirió identificar con

el pronombre “ella”, pero, eso sí, escrito con mayúsculas. Representa a una

mujer que atraviesa una crisis. Despreciada por su marido y subordinada a él,

psicológica y económicamente, no sabe cómo llenar el vacío de una existencia

que aparece ensombrecida por los primeros síntomas de la pérdida de memoria.

Resuelve, entonces, volver a leer una novela que escribió cuando aún pensaba

que su vida podía ser agradable. Aunque, en verdad, las cosas nunca le rodaron

bien: “Cuando escribí e...