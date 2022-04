Un triunfo bastante pírrico

—¿Qué reflexión inicial le merecen los resultados del domingo 27?

—Primero, lo obvio: el favorito era el No y ganó. La ley queda firme. Se estimaba que el Sí estaba creciendo, pero finalmente no le alcanzó. Esos son los hechos. Los 135 artículos impugnados quedan firmes. Lo otro son las lecturas y los impactos políticos que deja este resultado tan estrecho. Hay que ser muy necio para no advertir ciertas cosas: el Sí votó por encima de lo que se pensaba, de lo que estimaban las encuestadoras y los analistas, al tiempo que el gobierno esperaba una diferencia más holgada. Por cierto que nadie juega para perder, pero los balances del resultado y las consecuencias que deja no son una simple anécdota. El Sí votó por encima de sus posibilidades, y ello a pesar de que no fue una gran campaña d...