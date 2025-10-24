Un virrey en tierras del sur - Semanario Brecha
Edición 2083 Suscriptores
Tony Blair en Uruguay

Un virrey en tierras del sur

Francisco Claramunt
24 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

El ex primer ministro británico que con tanta pompa recibió el gobierno uruguayo (y el argentino y el paraguayo) es un veterano político y ahora empresario implicado en masacres en el Golfo, en oscuros negocios y en asesorías ídem, que ahora, como broche de oro, suena como probable futuro co-regidor de una Gaza «pacificada» y más colonizada que nunca.

Tony Blair en la Torre Ejecutiva. Mauricio Zina.

El presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin recibieron este miércoles al ex primer ministro británico Tony Blair. Según le dijo Lubetkin a la prensa, en el encuentro se abordó la situación internacional y cómo la fundación que dirige Blair «puede ayudar al gobierno uruguayo con relación a la pobreza y la infancia en función de la experiencia que tienen otros países», así como asesorar en «desarrollo tecnológico» y en la «lucha contra el narcotráfico y el terrorismo». En los comunicados oficiales, que tuvieron a bien recordar el largo mandato de Blair al frente del gobierno inglés (1997-2007), no se hizo mención a las dos noticias actuales que tienen al británico como protagonista: su rol como virrey moderno al frente de la reconstrucción de la devastada Franja de Gaza y como l...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2083 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

opinion
Columnas de opinión
Ucronías digitales: ¿un futuro más allá de las plataformas?

Hora de asumir el desafío II

Nicolás Marrero
Edición 2043 Suscriptores
INCIPIENTE DISCUSIÓN SOBRE LA REGULACIÓN DE LAS REDES SOCIALES

Desatame de este enredo

Lucia Silveira Almeda
opinion
Columnas de opinión
Inteligencia artificial

¿Motor de progreso o herramienta de colonización?

Enrique Amestoy
Columnas de opinión
DATOS Y METADATOS EN MANOS DE LAS TRANSNACIONALES

Lleve, buen hombre

Enrique Amestoy