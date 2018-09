Una de cal y una de ANTEL

“Montevideo precisaba un centro de espectáculos de primer nivel”, es la frase con que se pretende cerrar cualquier discusión sobre el tema. Parece que el remozado Solís y el nuevo teatro del Sodre ya no son de primer nivel. Y sí, está bueno que cuando el Sodre queda chico y el Estadio Centenario queda grande haya una solución intermedia (y techada). Hasta acá todo bien, pero las cosas no suelen ser tan simples.

Un “arena” es un estadio cerrado o semicerrado, con capacidad para muchas personas, donde se hacen espectáculos deportivos y artísticos en un escenario ubicado a nivel del piso. Pero la palabra es también símbolo de modernidad, porque aparece en las trasmisiones de eventos que ocurren en países avanzados. Entonces, si no podemos avanzar de verdad creamos símbolos de avance (no to...