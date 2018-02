Una historia rosa, rosa, rosa

Nunca me gustó Sandro, lo cual no tiene por qué importarle a nadie. Lo curioso es que a la periodista Graciela Guiñazú, autora del libro Sandro de América, tampoco le gustaba antes de conocerlo, entrevistarlo y editar en 2004 un primer libro sobre el cantante, llamado Sandro, el ídolo que volvió de la muerte.

No es fácil gustar de la propuesta de Sandro: su música está pasada de almíbar y el artista cultiva una sensualidad caricatural y trasnochada que no es más que una copia defectuosa de la del gran Elvis Presley. Para peor, su canto está pasado de un vibrato molesto, y sus autorías no se alejan demasiado de los lugares comunes y el kitsch más irredimible.

Sin embargo, es imposible negar su estatura de ídolo popular y hasta de figura a esta altura mitológica. Sus 52 álbumes, sus millon...