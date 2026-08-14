Una memoria en uso

«Eso que nos pasa en el pasado. Cuerpos, memorias y persistencias de la dictadura cívico-militar en Uruguay»,1 curada por Fabiana Puentes y presentada hasta el 11 de octubre en el EAC, reúne a artistas de distintas generaciones. A 40 años del retorno democrático, Puentes propuso zonas de investigación: memoria familiar, exilio, cuerpos, espacio público, violencia estatal, y acompañó el desarrollo de las obras. Quienes nacimos hacia el final de la dictadura crecimos en una sociedad atravesada por sus efectos. Aprendimos a reconstruir esa memoria fragmentada a partir de relatos y silencios que fueron adquiriendo una dimensión política. En la muestra conviven artistas que atravesaron la dictadura y otros que crecieron después. El nos del título deja ver esas diferencias. AMARILLO INDUSTRIAL U...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate