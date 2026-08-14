 Una memoria en uso - Semanario Brecha
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Muestra colectiva. «Eso que nos pasa en el pasado»

Una memoria en uso

Eugenia González
14 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Gentileza de Agustina Fernández Raggio.

«Eso que nos pasa en el pasado. Cuerpos, memorias y persistencias de la dictadura cívico-militar en Uruguay»,1 curada por Fabiana Puentes y presentada hasta el 11 de octubre en el EAC, reúne a artistas de distintas generaciones. A 40 años del retorno democrático, Puentes propuso zonas de investigación: memoria familiar, exilio, cuerpos, espacio público, violencia estatal, y acompañó el desarrollo de las obras. Quienes nacimos hacia el final de la dictadura crecimos en una sociedad atravesada por sus efectos. Aprendimos a reconstruir esa memoria fragmentada a partir de relatos y silencios que fueron adquiriendo una dimensión política. En la muestra conviven artistas que atravesaron la dictadura y otros que crecieron después. El nos del título deja ver esas diferencias. AMARILLO INDUSTRIAL U...

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Publicado en: Cultura Edicion 2125
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