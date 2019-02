Una música plebeya

El 13 de noviembre de 2018 se cumplieron 150 años de la muerte de Gioachino Rossini, uno de los compositores más populares de todos los tiempos, quien marcó un antes y un después en la historia de la ópera.

No está nada mal para un compositor que murió hace 150 años que exista por lo

menos una pieza suya conocida, virtualmente, por toda la humanidad. La pieza en

cuestión es el tramo final de la obertura de su ópera Guillermo Tell

(1829). Como ocurre con la mayoría de esas melodías convertidas en folclore,

sólo una minoría conoce su título, su procedencia y su autor. Muchos la tienen

como la música de la serie televisiva El llanero solitario, o de los

muchos usos derivados de éste, para evocar un galope frenético, urgente, teñido

de un heroísmo alegre. Sin compararse con esta pieza, per...