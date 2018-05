Velos del presente

Contra todo, de Mark Greif (Boston, 1975), consta de una serie de ensayos aparecidos originalmente en N+1, revista cofundada por el autor en 2004 con el objetivo de “publicar un tipo de literatura que no existía en ninguna parte”. Los textos surgen bajo este sesgo generacional: el de querer abrir una brecha dentro de una escena intelectual complaciente y repetitiva. A los ensayos mencionados se suman otros que permanecían inéditos. Mientras que en su primer libro –The Age of the Crisis of Man, de 2015– Greif hacía una apuesta que buscaba, como explica en el prefacio, “proporcionar una nueva historia filosófica de mediados de siglo” sobre la vida intelectual estadounidense, en esta nueva publicación adopta un formato más descontracturado, que se aleja del registro académico.

El título, más...