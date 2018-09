Vení a sudar

Durante todo el jueves 27 y el viernes 28 de setiembre habrá escenarios en las calles de Montevideo, en el marco de un evento profundamente atravesado por reflexiones vinculadas al arte y la cultura. Quiénes tocan en los escenarios, por qué son seleccionados por la organización de la marcha, qué implica para los artistas y para el público participar de esas instancias de encuentro, son algunas de las preguntas que motivaron esta nota.

“Le pedí a Jesús que me sane y cuando no me respondió,

el silencio se volvió mi amigo con la esperanza de que mi pecado ardiera

y aliviara mi boca, disolviéndose como el azúcar en la lengua”

Lee Mokobe

El escenario es político. De ahí la indignación que suele despertar la programación de un escenario cada vez que el Estado organiza un festival, monta u...