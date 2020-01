Viaje de aniversario

Mientras se cumplía un año de su autojuramentación como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó aprovechó para visitar Colombia y Europa. Su recorrida no logró disimular que los resultados de su levantamiento han sido frustrantes tanto para la oposición venezolana como para sus apoyos extranjeros. Apenas comenzado el año, Juan Guaidó perdió el control absoluto de la Asamblea Nacional. Si su liderazgo se había visto muy debilitado hacia finales del año pasado –una vez demostrado que no había podido cumplir la mayoría de los objetivos que se había propuesto el 23 de enero, cuando se autoproclamó presidente interino–, ya a comienzos de este año el líder opositor no podía siquiera conservar la base simbólica que le daba la presidencia del Poder Legislativo: recordemos que en el polémic...