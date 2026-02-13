Vieja y querida - Semanario Brecha
Vieja y querida

Salvador Neves
13 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

La agenda capitalina viene cargada. Movilidad y limpieza son noticia día por medio. Pero trae más. El Ejecutivo departamental propone discutir un nuevo plan para la Ciudad Vieja, el más antiguo de sus barrios, y parece haber razones para hacerlo.

Mauricio Zina.

De los cinco planes de la Intendencia de Montevideo que requerirán financiamiento extrapresupuestal (y, por lo tanto, el aval de una mayoría especial en la junta departamental), solo uno tiene nombre de barrio: el Plan Ciudad Vieja. La lista de cosas que no andan bien por ahí es larga. Alberto Leira, presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), empezó por los grandes monumentos abandonados. «El Hotel Nacional, de 1890, que ocupa una manzana entera entre Juan Lindolfo Cuestas, Piedras y Cerrito. Allí funcionó la llamada Facultad de Matemáticas, y de ella salieron nuestros primeros ingenieros y arquitectos. Fue adquirido por la naviera Tsakos, para establecer allí la fundación del mismo nombre, pero evidentemente perdió interés y eso sigue vacío. Otra manzana que llama la aten...

Publicado en: Edición 2099 Uruguay
