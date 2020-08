Ante los hechos de público conocimiento, me veo en la obligación de hacer la siguiente declaración: la acusación que se ha difundido, que me tiene como protagonista y alude a mi familia, no se corresponde con la realidad. Dicho esto, pido que se guarde respeto por mi persona y mi familia. Es lo único que voy a expresar al respecto.

Silvia Viglietti

De la casa

Desde que se hizo pública la acusación de Daniel Viglietti por abuso sexual han sido varios los mensajes de los lectores interesados en saber «qué tiene para decir Brecha» del tema. Es sabido que Viglietti fue colaborador de esta casa hasta su muerte y también lo que su figura representa para el amplio abanico de la izquierda latinoamericana, de la que nos sentimos parte. No obstante, Brecha es un medio periodístico y si encontrara elementos para aportar, lo haría con el rigor que acostumbra.