Vivir de prestado - Semanario Brecha
La deuda soberana y los límites de lo posible

Vivir de prestado

Luciano Costabel
12 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 8 min

El gobierno proyecta un aumento del endeudamiento en el período mientras busca su estabilización a mediano plazo mediante una «consolidación» fiscal. En paralelo, los recursos para áreas clave, como educación y vivienda, siguen limitados. La política incluye nuevos mecanismos para controlar la inversión pública fuera del perímetro fiscal, pero plantea un debate sobre hasta qué punto se pueden cumplir las promesas de desarrollo en un país con desigualdades persistentes.

Istock

«Hay una decisión que ni el más acérrimo antisistema de los pocos que –paradójicamente– cohabitan en el seno del Parlamento uruguayo se atrevería a tomar si alcanzara el poder: dejar de pagar la deuda externa. Así lo reconoció el líder de Identidad Soberana, Gustavo Salle, cuando se le consultó1 sobre la posibilidad de adoptar esa medida en el hipotético escenario de llegar a la presidencia. Lapidario, respondió: «Me invaden. Me invaden o me matan».
No se trata aquí de juzgar la postura del diputado, sino de subrayar el hecho de que, si la idea de suspender los pagos de la deuda resulta descabellada hasta para una figura que ha acusado a los representantes de los demás partidos de «entreguistas», ha denunciado la subordinación de sus colegas parlamentarios a agendas foráneas con fines espu...

Publicado en: Edición 2077 Uruguay
