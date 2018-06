De vuelta al lado salvaje

Cuando todavía estamos recuperándonos del impacto de que Chrissie Hynde –al frente de su banda The Pretenders– fuera telonera de Phil Collins en el Estadio Centenario en marzo y no al revés (probablemente la denominación “telonera” no sea exacta, pero en todo caso no era la artista principal), leer sus memorias ayuda a recordar los avatares de una banda que es algo así como el resumen de la historia del rock y a constatar en qué medida ella es una de las últimas sobrevivientes de una especie en vías de extinción.

Hynde concentra, en sí misma, el blues, el rock, el punk y el pop, con sus genialidades y torpezas, en toda su grandiosidad y miseria. Conjura, además, en su avatar vital, el recorrido de aquellos que, por primera vez transformaron un ritmo musical en un modo de vida.

Christ...