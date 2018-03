Y ya lo ve

El emisario de la anunciada cadena nacional para responder “punto por punto” a la proclama de Durazno fue el comunicador Fernando Vilar. Paladín de los noticieros “truculentos”, como él mismo llegó a calificarlos, además de conducirlos durante más de 20 años, es una figura asociada a la institucionalidad de Peñarol y de Cutcsa. Su vínculo con la empresa de Juan Salgado, asesor honorario del presidente Tabaré Vázquez, comenzó en los setenta como guarda y posteriormente como chofer. Esta experiencia laboral de casi una década que él ha declarado como “espantosa” en más de una ocasión, no arruinó su vínculo con Salgado. Sin ir más lejos, es el conductor del reciente canal de Youtube Cutcsa TV.

La llamada de Vázquez quizás no lo sorprendió: “Yo tengo buena relación con él desde que era presidente de Progreso (1989) y ayudó a muchos niños con comedores”, contó en 2015 en una entrevista con Montevideo Portal. El mandatario, según dijo Vilar en Buscadores, le explicó que “quería que el mensaje a la ciudadanía a través de la cadena lo hiciera un periodista”. Luego le explicó por qué era el elegido (“una distinción”), pero se reservó esos detalles porque “no venían al caso”.

La sorpresa de encontrarse a Vilar –y no a Vázquez o alguno de los integrantes del gabinete– frente a la cámara asegurando, telepronter mediante, que “nuestra economía no ha parado de crecer desde hace 15 años”, y la ininteligible ocurrencia del gobierno, se transformaron, por izquierda y por derecha, en el hazmerreír de las redes sociales. En pocos minutos el interés por el asunto alcanzó el rating twitero y unanimidad en los titulares de todos los portales de noticias. La pormenorizada enumeración de las políticas de apoyo al agro así como el enjambre estadístico sobre los costos de estas medidas, la distribución de la riqueza, el precio de la tierra o el tratamiento tributario del sector, expuestos durante 26 minutos, quedaron eclipsados. Una particularidad que “sorprendió” a Vilar y tuvo que ser reconocida en el oficialismo.

“El gobierno hoy no tuvo un vocero, sí un comunicador que trasmitió la información a la población. (…) No es un problema de no dar la cara”; “como no pueden discutir las cifras y conceptos, se dedican a cuestionar quién los trasmitió”, se atajaron, desde sus estados virtuales, los legisladores Ivonne Passada (Mpp) y Alfredo Asti (AU), respectivamente. Al día siguiente, abordado por los periodistas luego de anunciar la emergencia agropecuaria en siete departamentos, el ministro Enzo Benech reveló que la decisión de utilizar la imagen de Vilar como “herramienta” de comunicación fue “charlada en el Consejo de Ministros”.

El suceso llega cuando aún no se habían apagado los ecos del enfrentamiento del presidente con un grupo de productores en la puerta del Ministerio de Ganadería, y en particular con el colono Gabriel Arrieta. La Presidencia tomó luego la decisión de divulgar en su sitio oficial las deudas del manifestante, lo cual le generó variadas críticas, tanto en cuanto a la difusión de los datos como respecto de la eventual asimetría de poder manifiesta en el hecho. Algunos medios, como Búsqueda, ya analizan la existencia de una nueva estrategia de comunicación “para defender su gestión”. El miércoles, al final del día, la principal noticia del sitio oficial, encabezada con el colgado “Derecho a la información”, era la creación de perfiles en Instagram y Facebook.