3 de marzo de 2017: San Hilario

Es altamente probable que dentro de unos días el país de Anna Frank estrene su primer gobierno de ultraderecha. Me pregunto por el peso que tendrán estos días, estos pocos días antes del 15 de marzo. Hace poco me enteré por un folleto que había una calle en la holandesa ciudad de Maastricht, a la orilla del Mosa, que ningún vecino había pisado jamás. Se llama la calle de Ilarius o de San Hilario. Fuimos inmediatamente para allá y la encontramos entre la niebla de febrero. Es un lindo callejón estrechito y aparentemente no lleva a ningún lado (¿o sí?). Quise caminarlo, pero enseguida sentí cierta angustia inexplicable como la de los personajes de El ángel exterminador que no podían pasar el límite de un salón sin sentir un pánico desconocido. Siempre hay u...