Aunque gane las presidenciales en 2018, como lo indican las encuestas, y eluda el encierro en una celda, el ex presidente Lula no tiene condiciones económicas y políticas para revivir el “milagro” que le permitió mejorar la situación de los pobres sin tocar a los ricos. Su hipotético gobierno no contaría con las bases empresariales, militares y sociales que le dieron vida al proyecto Brasil-potencia.