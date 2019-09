“A la derecha macrista le incomoda la construcción del nosotros”

—¿La derrota del

oficialismo en las primarias apunta a una disolución del Pro?

—El Pro

seguirá siendo una fuerza de oposición y la más fuerte de un bloque

parlamentario de esta nueva derecha argentina, surgida de las urnas.

—En su libro El cambio y la

impostura usted caracterizaba el macrismo como una derecha que sólo mira al

futuro con discursos que niegan el pasado. ¿Le incomoda la historia al

macrismo?

—Es una nueva derecha, a la que no le

preocupa reescribir la historia, como si pretendiera emanciparse del pasado y

que todo comenzara con ella. Por eso ese hincapié en el futuro permanentemente

como característica de su discurso. En realidad, a la derecha argentina más

típica, como la que ahora representa el Pro

de Macri, no le interesa el pasado, porque no tiene mucho para mos...